Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol palermo Cesena, i convocati di Mignani per il Palermo

I CONVOCATI

Cesena, i convocati di Mignani per il Palermo

Empoli
Sono 23 i calciatori convocati dall'allenatore dei romagnoli per il match contro i rosanero
⚽️

Il Cesena ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Palermo:

PORTIERI:Ferretti, Klinsmann, Siano

DIFENSORI:Amoran, Celia, Ciofi, Guidi, Magni, Mangraviti, Piacentini, Zaro

CENTROCAMPISTI:Adamo, Arrigoni, Bastoni, Berti, Bisoli, Castagnetti, Ciervo, Francesconi

ATTACCANTI:Blesa, Diao, Olivieri, Shpendi

Leggi anche
SONDAGGIO: il tuo pronostico di Cesena-Palermo. Come finirà? (1-X-2)
Palermo, chi dal primo minuto contro il Cesena? La scelta dei tifosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA