Il Cesena ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Palermo:
I CONVOCATI
Cesena, i convocati di Mignani per il Palermo
Sono 23 i calciatori convocati dall'allenatore dei romagnoli per il match contro i rosanero
PORTIERI:Ferretti, Klinsmann, Siano
DIFENSORI:Amoran, Celia, Ciofi, Guidi, Magni, Mangraviti, Piacentini, Zaro
CENTROCAMPISTI:Adamo, Arrigoni, Bastoni, Berti, Bisoli, Castagnetti, Ciervo, Francesconi
ATTACCANTI:Blesa, Diao, Olivieri, Shpendi
