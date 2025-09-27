Il Palermo ha comunicato tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale che i tifosi rosanero potranno acquistare un tagliando nel settore ospiti per assistere alla gara contro il Venezia.
LE INFORMAZIONI
Palermo-Venezia, settore ospiti in vendita per i tifosi rosanero: le info su Promo Family e prezzi
LE INFO
Il Palermo FC informa che, in seguito all’autorizzazione concessa dalle Autorità di P. S., i tifosi rosanero possono acquistare tagliandi nel settore ospiti per assistere alla gara tra Palermo e Venezia, valevole per la 6ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma martedì 30 settembre alle ore 20.30 allo Stadio Renzo Barbera.
La vendita dei biglietti per il settore ospiti è riservata esclusivamente ai residenti nella regione Sicilia.
Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto.
PROMO FAMILY SETTORE OSPITI
Per l’occasione, sarà disponibile la tariffa “PROMO FAMILY” per l’acquisto di biglietti Under 14 nel settore ospiti al prezzo di 1 €.
Per usufruire della promo è necessario acquistare contestualmente un biglietto a tariffa intero e fino ad un massimo di due tagliandi a tariffa speciale.
È possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:
PREZZI BIGLIETTI SETTORE OSPITI
Intero: 22 €;
Donne / Over 65 / Under 16: 18 €;
Promo family (Under 14): 1 euro – riservata ad utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto.
L’accesso all’interno del settore ospiti avverrà attraverso i 6 tornelli (dal tornello 1 al tornello 6) a servizio della Curva Sud.
