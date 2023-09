Reggiana-Pisa, Aquilani: “Siamo in crescita. Cambieremo qualcosa, rosa lunga…”

Le dichiarazioni di Alberto Aquilani in vista del match tra Reggiana e Pisa, valido per la settima giornata del campionato di Serie B.

Parola ad Alberto Aquilani . L'allenatore del Pisa - in sede di conferenza stampa - ha parlato alla vigilia del match tra la Reggiana e la compagine toscana, valido per la settima giornata del campionato di Serie B . Di seguito, le parole del mister ex Fiorentina :

"Affrontiamo una squadra di grande valore, forte e determinata, che arriva da una vittoria contro una squadra importante come lo Spezia. Quando si giocano così tante gare ravvicinate è plausibile pensare di cambiare qualcosa anche perché la rosa ci permette di avere un’ampia scelta; per questo valuteremo con attenzione i calciatori e nel caso faremo rifiatare qualcuno. Siamo una squadra in crescita e nonostante le risposte positive arrivate con la vittoria di sabato scorso ci sono tante cose che ci lasciano meno contenti; dobbiamo incidere meglio in determinate situazioni per ottenere il risultato che vogliamo“