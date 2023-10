Pescara, Zeman: “Pineto? Voglio un calcio positivo, dobbiamo essere più attivi”

”Il calendario è pieno di partite. Speriamo di stare bene fisicamente per affrontare bene il Pineto. Loro stanno migliorando. Con loro abbiamo fatto un’amichevole in preparazione e ci avevano messo in difficoltà. Noi dobbiamo essere più attivi rispetti a Ferrara. Eravamo troppo fermi e non ci si arriva così. Il Pineto ha entusiasmo e voglia e metteranno tutto in campo perché saranno motivati è un derby in una categoria che non hanno mai fatto. Voglio giocare un calcio positivo, a prescindere dalla vittoria o dalla sconfitta”.