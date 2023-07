Pescara, Zeman: “Obiettivo? Si parte per vincere! Ecco perché sono rimasto qui”

"I nuovi giovani? Se non erano interessanti non giocavano con noi. C’è chi accusa di più chi lavora con la sigaretta in bocca ma nel complesso stiamo bene. Gli addii di Lescano e Rafia? Si può giocare anche senza di loro. Tutti gli allenatori vorrebbero avere una rosa completa. Dobbiamo aggiungere qualcosa e spero lo faremo presto. Obiettivo? Si parte per vincere. Questa squadra può divertire. Cosa manca? Non ve lo dico. La società lo sa. Perché sono rimasto? A Pescara si sta bene e ho voglia di continuare a lavorare in campo. Anche se oramai sto più in panchina che in campo. Spero che quello che non ci è riuscito lo scorso anno ci possa riuscire in questa stagione.