Pescara, il ricordo di Zeman: “Una squadra storica, celebrata anche da Guardiola”

Una stagione senza precedenti.

Il campionato di Serie B della stagione 2011/12 fu dominato dal Pescara dalla prima all’ultima giornata: i biancazzurri ottennero 83 punti in 42 partite, realizzando la bellezza di 90 gol. Una tale copiosità offensiva è stata determinata da due fattori: la presenza in panchina di Zdeněk Zeman, allenatore storicamente conosciuto per la sua capacità di esprimere al meglio la capacità offensiva delle sue squadre, e un magico tridente composto da Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Marco Verratti, tre giocatori che poi faranno la fortuna di Napoli, Lazio, PSG e dell’Italia.

Durante un’intervista ai microfoni di Rete8, l’allenatore boemo ha ricordato la magia di quella fantastica stagione vissuta sulla panchina del Pescara:

“Il 20 maggio 2012 fu un bel giorno, sono bei ricordi. A parte il campionato per tutto quello che è stato e le due disgrazie di Mancini e Morosini ci hanno tolto qualche gioia in più. Era una squadra che faceva tanti gol, giocava e dopo 19 anni ha riportato il Pescara in Serie A al primo posto superando Torino e Sampdoria, che ancora oggi giocano nella massima serie. So che Guardiola celebrò la squadra, lo ringrazio e ancora oggi vede le nostre vecchie partite“.