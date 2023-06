Perugia in C, il ds Castagnini ai saluti: sull’ex Palermo il Vicenza di Sagramola

Il Perugia è retrocesso in Lega Pro. La stagione targata Fabrizio Castori e Silvio Baldini (per tre partite) non è terminata secondo le previsioni di un club che l'anno scorso si era piazzato in zona playoff. Il diciottesimo posto dell'attuale stagione agonistica sommato ai trentanove punti totalizzati, rende il tutto ancora più amaro.