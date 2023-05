Reggina: “Sfoghi populisti”. Replica Perugia con Santopadre: “Fatti parlano da soli”

Botta e risposta a distanza tra Reggina e Perugia a margine dell'assemblea di Lega Serie B in cui al centro del dibattito ci sono state alcune accuse mosse nei confronti del club calabrese per la questione dei conti che ha tenuto banco nella seconda parte di stagione.

IL COMUNICATO DELLA REGGINA

"In relazione ad alcuni articoli di stampa e sul web pubblicati oggi, la Reggina comprende la delusione di qualche dirigente di squadre avversarie per il mancato raggiungimento dei risultati attesi. Taluni sfoghi, durante l’ultima assemblea di Lega B, sono stati decisamente sopra le righe, ma la trasparenza del nostro operato, sviluppato secondo il rigoroso rispetto delle regole previste dall'Ordinamento giudiziario per le imprese in crisi e con tempestiva comunicazione alle istituzioni sportive delle nostre azioni intraprese, non lascia margine a equivoci in ordine alla nostra lealtà sportiva.