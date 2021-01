Parma, i ducali cercano Lo Monaco: “Tornare in A sarebbe stimolante, lottare non mi spaventa”

Il Parma pensa a Pietro Lo Monaco per il futuro.

Il club gialloblu, con un rinnovamento societario in vista, avrebbe sondato la pista che porta all’ex amministratore delegato del Catania che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso dell’intervista a tuttomercatoweb.com.

“L’Interessamento fa sicuramente piacere. Penso che dopo aver fatto tanti anni di Serie A, tornare nella massima categoria per me potrebbe essere uno stimolo importante. Sulla carta siamo in presenza di situazioni di classifica complicate, ma lottare è una cosa che mi è propria e non mi spaventa”.

