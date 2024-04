Parma, Gazzetta dello Sport: “Pecchia si prende il pari a Palermo. Pochi rischi e una traversa”

Il Parma ottiene un pareggio 0-0 contro il Palermo, un risultato giusto secondo la Gazzetta dello Sport. Questo punto permette al Parma di avvicinarsi alla promozione, mentre per il Palermo non cambia molto in classifica. Il Parma ha mostrato un periodo di rallentamento, ma ha comunque cercato di segnare senza successo. La promozione sembra ormai vicina, come dimostra la presenza del presidente Krause arrivato da gli Stati Uniti. Tuttavia, il Palermo non riesce a trovare una svolta e il terzo pareggio consecutivo evidenzia un periodo di convalescenza tra la vecchia e la nuova gestione. Inoltre, il Palermo non ha vinto in casa da due mesi. La squadra sembra più solida in difesa, ma ha perso la vena realizzativa che aveva caratterizzato la stagione. Il modulo adottato funziona bene in fase di non possesso, ma meno in quella offensiva, il che potrebbe essere un problema nei play-off. Inoltre, il Palermo dovrà fare i conti con l'infortunio di Di Mariano. Nel primo tempo, entrambe le squadre hanno mantenuto un equilibrio, con il Palermo che ha controllato il gioco grazie a un lungo palleggio e il Parma che ha cercato di liberare i suoi fantasisti. Nella ripresa, il Parma ha aumentato la sua potenza offensiva con l'ingresso di Charpentier, ma il Palermo non è riuscito a rispondere e i cambiamenti effettuati da Mignani sembravano più conservativi che mirati a un assalto finale.