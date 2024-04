Pecchia: “Di Francesco ci ha dato molto fastidio. Palermo? Mi dispiace non debba…”

Palermo zero, Parma zero. Terzo pareggio in tre partite per Mignani che dunque ha collezionato ben dieci "X" in dodici partite quest'anno considerando anche quelle con il Bari. Secondo tempo probabilmente meno emozionante del primo. Questo il pensiero in sala stampa del tecnico del Parma, Fabio Pecchia:

"Oggi abbiamo affrontato una squadra forte, ci hanno messo alle corde, dopo una grande partenza come la loro siamo usciti molto bene; grande prestazione, ci abbiamo provato fino all’ultimo a vincere. La dimostrazione di che tipo di gara c’è stata. Una partita in meno, andiamo avanti. Man? Nulla di grave, sono molto contento dei miei, soprattutto quando c’era da soffrire lo hanno saputo fare. Anche la prima parte figlia della nostra frenesia, nel secondo tempo abbiamo recuperato diverse palle. Con più lucidità e serenità potevamo fare del male al Palermo. Non ho fatto tutti i cambi? Giusto equilibrio, giusto assetto. Col cambio di Man squadra mi dava buone sensazioni. Non lo so, dobbiamo ancora lavorare, dobbiamo giocare ancora quattro partite e gli altri hanno 15 punti a disposizione. Sorpreso dall’assetto del Palermo? Credo che con questa rosa può fare qualsiasi cosa. Di Francesco tra le linee ci ha dato molto fastidio. La squadra comunque mi è piaciuta, soprattutto nel secondo tempo. Quello che è successo da fuori non lo so, vedo una squadra che ha qualità, energie, una rosa che gli consente di giocarsela contro chiunque, ambiente stimolante per la squadra. Mi dispiace che non debba incontrare altre squadre che stanno in alto".