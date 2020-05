Parma, Bruno Alves: “Pronto per tornare a giocare. Futuro? Non ho alcun dubbio”

Il futuro di Bruno Alves.

Dopo più di due mesi di stop, i giocatori di Serie A sono tornati ad allenarsi sui campi dei propri centri d’allenamento, in attesa che il Comitato tecnico-scientifico, la FIGC e Lega riescano a trovare un accordo in merito alla ripresa del campionato.

Alcuni giocatori hanno tuttavia espresso la loro preoccupazione nel ritornare in campo, dal momento che la minaccia del Coronavirus non è ancora svanita del tutto e non vi sono dunque certezze per la propria sicurezza. A commentare la possibilità di ritornare in campo nelle prossime settimane è intervenuto Bruno Alves, capitano del Parma, che ha sciolto anche i dubbi sul suo futuro. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

“Rivedere il campo dopo due mesi è una bella sensazione. Io sono pronto, sono nato per giocare a calcio. Nuovi positivi? Dobbiamo gestire questa situazione: non so se si possa stare altri tre mesi chiusi in casa senza lavorare. Futuro? Credo che il mio futuro sia qui, ho ancora un anno di contratto. Sono felice di star qui. Grazie a D’Aversa sono riuscito a migliorarmi anche a quasi 40 anni. Di più di ciò che ho qui non posso chiedere“.