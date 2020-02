Parma, ag. Brugman: “Sta facendo molto bene. D’Aversa fondamentale per la sua crescita”

Un buon momento per Gaston Brugman.

Il centrocampista del Parma, in Emilia durante la scorsa estate, è diventato una pedina importante, soprattutto nella seconda metà della stagione, della formazione guidata da Roberto D’Aversa. Silvio Pagliari, procuratore del mediano ex Palermo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a ParmaLive.com, lodando la crescita del proprio assistito.

“La fiducia di D’Aversa è stata fondamentale perché lui è arrivato in Italia tantissimi anni fa e credo che prima sia stato sottovalutato. E’ giusto che adesso abbia queste soddisfazioni, perché è un giocatore che la Serie A doveva farla da anni. A gennaio stato confermato, e abbiamo allungato la scadenza di un anno perché ci hanno dato fiducia. Abbiamo ricevuto tante richieste ma il direttore Faggiano non le ha mai prese in considerazione. E’ giusto continuare su questa strada, il ragazzo è contento e sta molto bene. Secondo me può fare meglio. Ha una grande fase offensiva che ancora non ha fatto vedere, come sui calci di punizione. Ha doti balistiche, può far gol da lontano e può fare bene anche dalla metà campo in su. Sta facendo molto bene ma ha margini di miglioramento. Sta prendendo consapevolezza con la categoria, si sente più forte e la cosa più bella è che sta giocando come giocava a Pescara, sta acquisendo personalità e consapevolezza nei propri mezzi. Può solo che crescere”.

