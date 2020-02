Sassuolo-Parma, D’Aversa: “Bravi nonostante le assenze. Europa? Ecco cosa penso”. E su Gervinho…

Il Parma torna a vincere.

I crociati, reduci dal ko contro la Lazio della scorsa giornata, hanno battuto quest’oggi il Sassuolo grazie ad una rete messa a segno al 25′. I ducali, così, salgono a quota 35, a pari punti con l’Hellas Verona, in piena corsa per la zona Europa.

Il tecnico Roberto D’Aversa, intervenuto in conferenza stampa al termine della gara, ha commentato la prestazione dei suoi: “Oggi di assenze ce n’erano molte, il Sassuolo poi era da dodici partite che faceva gol. Quando si preparano le partite si pensa agli avversari, durante la settimana qualcuno non ha fatto allenamento ma oggi ha lottato e sofferto. Siamo partiti bene, abbiamo giocato abbastanza bene nei primi minuti. Abbiamo concesso occasioni per errori nostri, ma abbiamo limitato due giocatori tra gli esterni più forti del campionato. Quello che conta è portare a casa un risultato pieno. Nonostante le assenze c’erano negli undici giocatori con problematiche importanti. Bruno durante la settimana ha avuto un problema ma è sceso in campo, e l’ha finita. Gagliolo ha stretto i denti, essendoci queste problematiche passare al 3-5-2 servivano a preservare Riccardo. Gervinho? Considero questi ragazzi miei figli. Chi commette errori è giusto prenda decisioni, ma quando si sceglie di riazzerare si parla di campo. I ragazzi non hanno mai messo da parte Gervinho. Bravo lui a fare gol ma brava la squadra ad avergli dato valore. In questo momento siamo in una posizione importante. Rispetto ad altre piazze rimaniamo umili per il nostro obiettivi. Se si analizza il monte ingaggi di Parma e Sassuolo c’è differenza. Siamo sesti, alla fine vedremo come finiremo. A Parma abbiamo sempre raggiunto gli obiettivi”.