Modena-Parma, Pecchia: “Dobbiamo avere voglia e coraggio. Mihaila è entrato bene”

"La squadra ha voluto giocare fino alla fine per vincere, cercando di stare dentro la gara. Nella prima parte abbiamo subito un gol evitabile, poi però c’è stata la grande reazione con il pareggio. Bella serata, bell’ambiente. Non c’è tempo di pensare all’amaro in bocca per questa partita, bisogna preparare la prossima. Dobbiamo avere voglia e coraggio. Necessitiamo di tutto il gruppo. Mihaila è entrato bene in campo e sono molto contento. Le partite si giocano dal primo minuto, ma è importante la gestione dei cambi. Problema al ginocchio per Benedzyczak, che è uscito a fine primo tempo. Lui parte da posizione defilata di solito ma riesce ad arrivare comunque al gol, come oggi. Quando la squadra riesce ad avere un equilibrio tutti ne giovano”.