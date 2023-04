Modena-Parma 1-1: apre Diaw, risponde Benedyczak. Pareggio tra Pecchia e Tesser

Termina 1-1 il match tra Modena e Parma

Allo stadio 'Alberto Braglia' è andato di scena il match valido per la 33a giornata del campionato di Serie B, tra il Modena di Attilio Tesser, decimo in classifica ed il Parma del tecnico Fabio Pecchia, attualmente posizionata al settimo posto in graduatoria. Sfida che valeva tantissimo, soprattutto per gli ospiti che lottano per un piazzamento playoff. Derby emiliano terminato 1-1, nel quale hanno segnato Davide Diaw e Adrian Dawid Benedyczak.

Il film della prima frazione di gioco ha avuto una chiara sceneggiatura: il Parma che prova a fare la partita attraverso un palleggio ragionato e codificato, mentre il Modena per larghi tratti dei primi 45' ha proposto un calcio basato su un baricentro basso ed una manovra fluida, veloce, in verticale. Grande densità tra le linee, applicazione maniacale in sede di copertura degli spazi e raddoppio di marcature. La gara si è sbloccata subito, con ritmi elevati ed avvincenti. Ad infuocare la stracittadina ci ha pensato Diaw al quattordicesimo di gioco: la rete è arrivata sugli sviluppi di un corner battuto da Tremolada sul primo palo, dalla quale è nata la spizzata dell'ex attaccante del Monza, che con l'aiuto di una deviazione ha trovato il gol che ha battuto un Buffon leggermente colpevole. Neanche due giri d'orologio più tardi, la squadra crociata rimette tutto in equilibrio con la rete firmata da Benedyczak: pari che nasce da una punizione messa in mezzo con successiva sponda di Cobbaut e decisiva fucilata in contro balzo del centravanti polacco che sfonda la porta e trafigge Gagno.