Elche-Parma, Pecchia: “Gran partita, mi sono divertito. Contento di Motti e Hanas”

"Gran bella partita, primo tempo con tantissime occasioni di qualità, giocando in velocità. Mi sono divertito e credo anche i ragazzi. Secondo tempo diverso, con l’Elche ritornato con un piglio diverso e con una partita molto più combattuta. Ci prendiamo buonissime indicazioni anche oggi per il prosieguo del lavoro. È stato un confronto bello e per tanti ragazzi una bellissima esperienza contro una squadra che ci ha messo sotto con qualità e forza fisica. Abbiamo tenuto il colpo nella parte finale, sono contento dei giovani che sono entrati come Hanas e Motti. Ora torniamo a Parma e ci prepariamo per quello che sarà il nostro nuovo inizio".