Cagliari-Parma, Pecchia: “Ribaltata con merito. Sabato voglio una squadra rabbiosa”

Le dichiarazioni di Fabio Pecchia al termine del match tra Cagliari e Parma, valido per l'andata delle semifinali dei playoff di Serie B

"Una bella serata in un bell'ambiente, sono fiero dei miei. Abbiamo fatto la nostra partita, bravo il Cagliari. La spinta del dodicesimo campo, in tutti i sensi, li ha portati avanti. Poi l'hanno ribaltata con merito. Noi dobbiamo continuare a fare le nostre cose. Dobbiamo essere soddisfatti della prestazione e ci deve essere quella rabbia perché ancora è tutto lì. Dobbiamo farci la nostra partita tra qualche giorno. Poco da aggiungere, voglio una squadra rabbiosa, proiettata a sabato. Che partita mi aspetto? Noi siamo questi, vogliamo giocare e fare le nostre cose, trovare il gol con il gioco. Lo sappiamo fare, anche oggi due gol di fattura, con qualità, soffrendo poco. Non mi ricordo grandi interventi del nostro portiere, al di là degli episodi. Dobbiamo proseguire sulla nostra strada, con quello che sappiamo fare noi"