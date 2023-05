Cagliari-Parma, Pecchia: “Loro squadra forte, Ranieri boss. Siamo felici di giocare”

“C’è un aspetto che mi rende felice e orgoglioso, negli ultimi 2 anni tutto l’ambiente, la gente di Parma, la gente che lavora intorno ai ragazzi e al Club, la dirigenza e il Presidente ovviamente, due anni complicati, e vivere questo finale con un ritrovato entusiasmo fa grande piacere. Poi però adesso ci troviamo in una fase, dove l’obiettivo lo abbiamo davanti, e quello che dico ai ragazzi, soprattutto perché siamo una squadra giovane, la più giovane del campionato, questa gioventù la voglio, è un aspetto. Quella spensieratezza del gruppo che ci permetterà di affrontare la partita, per chi è in grado di poter giocare con una certa lucidità e dare spazio alla creatività, all’idea di gioco di voler giocare, questo deve essere. Noi dobbiamo essere questi, tenere la barra dritta. La partita è domani, siamo felici di poterla giocare e giocarcela. Siamo arrivati in una parte del campionato dove 4 squadre si giocano la Serie A, quindi c’è voglia, entusiasmo e siamo al dunque. La sosta non è stata così lunga da rompere il ritmo e l’equilibrio. Per noi è stato importante riprendere il lavoro per qualche giocatore e di ricaricare le energie, perché qualcuno aveva tirato per tanto tempo. E’ stata una settimana per lavorare, ma non tanto lunga da poter incidere. La partita di ritorno in campionato può essere molto più indicativa, ma ci vuole la voglia di giocare come abbiamo fatto all’andata. Deve essere riproposto con determinazione, affrontiamo una squadra forte, esperta, con vissuto, con esperienza, con età. Con un allenatore che è un boss. E’ agli antipodi del Parma come struttura. Di qua una squadra giovane, con un allenatore giovane e con una differenza un po’ su tutto. Però noi dobbiamo riproporre quello che abbiamo fatto, la voglia di giocare e di fare le nostre cose. Con serenità e la spensieratezza di voler giocare a calcio“.