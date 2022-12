Zeman: “Preparai la vittoria del Palermo contro il Milan. Io in rosanero? Dico tutto”

Nel marzo del 1981, l'allenatore della prima squadra del Palermo venne esonerato. Tuttavia, una squalifica di Zdenek Zeman per aver alzato la voce all'arbitro in una gara della Primavera rosanero impedì al tecnico boemo di poter sedere sulla panchina della "Favorita" contro il Milan , vinta dai siciliani per 3-1 ma preparata proprio dallo stesso Zeman. Queste le dichiarazioni raccolte nel corso della presentazione a Palermo dell'autobiografia dell'ex Foggia intitolata "La bellezza non ha prezzo" :

"Mi diedero tre giornate di squalifica con la Primavera perché avevo detto qualcosina all'arbitro a Lecce. Contemporaneamente, il Palermo aveva esonerato Veneranda e non c'era nessuno in panchina in vista della partita contro il Milan. Alla fine ci abbiamo pensato io e Favalli (solo quest'ultimo ha potuto sedersi sulla panchina della Favorita data la squalifica del tecnico boemo, ndr) ma lui non sapeva nemmeno che Tassotti giocasse come terzino destro. Alla fine abbiamo vinto con la tripletta di Calloni, insomma, l'avevamo preparata bene. Quante volte in carriera sono stato vicino al Palermo? Più di un paio. Io sono sempre stato a disposizione. Se lo sono ancora? Non lo so, non vorrei fare l'ultimo passo sbagliato".