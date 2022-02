Virtus Francavilla-Palermo, nuovo ko in trasferta: l’amarezza di capitan De Rose

Il Palermo cede ai pugliesi nella gara valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C - Girone C

Allo Stadio "Nuovarredo Arena" gli uomini di mister Silvio Baldini cedono ai pugliesi nella gara valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C - Girone C: due a uno, è questo il risultato finale di Virtus Francavilla-Palermo.

Chi non ha certamente brillato è stato il capitano del Palermo, Francesco De Rose, protagonista di una prestazione spenta e poco concreta: "Abbiamo fatto una buona partita. È un gran peccato perché abbiamo creato tante occasioni", ha dichiarato il centrocampista classe '87 nel post partita.

Il Palermo, dopo aver lasciato per strada punti importanti e perso l’ambitissimo secondo posto in classifica, proverà a risalire la china sotto gli occhi vigili e attenti dell’allenatore originario di Massa - in Toscana -, che insieme a De Rose e compagni crede ancora nella possibile rimonta sulla capolista Bari.

"Siamo vivi, la cosa che ci fa ben sperare è la prestazione, siamo una squadra vivissima, sappiamo che dobbiamo crescere ancora e stiamo facendo il nostro percorso. Questa è una squadra importante, sono convinto che raccoglieremo quello che abbiamo seminato, noi ci crediamo fortemente alla B e questo ci teniamo a farlo sapere alla gente, a chi era sugli spalti in trasferta oggi e a chi non smette di starci vicino: lotteremo sempre fino all'ultimo secondo", ha concluso il numero 20 rosanero.