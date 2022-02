LE PAGELLE DI VIRTUS FRANCAVILLA-PALERMO 2-1. Rosa ingenui battuti da un avversario cinico

Il Palermo perde 2-1 in casa della Virtus Francavilla in una partita dove i rosa hanno avuto almeno quattro chiare occasioni da gol sprecate dai suoi giocatori. Sabato prossimo al Barbera contro il fanalino di coda Vibonese , non si possono commettere errori.

Corre tanto per arginare la manovra della Virtus Francavilla ma non trova mai la giocata decisiva. BUTTARO (dal 60') 6 Baldini gli dice di dare una mano in avanti e lui esegue l'ordine dedicandosi soprattutto alla fase offensiva. Non a caso il rigore nasce da un suo taglio in area.