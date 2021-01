Virtus Francavilla, il tecnico Trocini: “Palermo squadra forte, ottenuto un successo di sacrificio”

Successo inaspettato per la Virtus Francavilla che ha sbancato 2-1 il “Barbera“.

La compagine pugliese ha superato 2-1 in rimonta il Palermo nella gara valida per la 19a giornata del campionato di Serie C (girone C). Il tecnico dei biancazzurri, Bruno Trocini, al termine del match, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in cui elogia i suoi ragazzi per l’impresa compiuta.

FOTO Palermo-Virtus Francavilla 1-2, gli altri scatti del match: guarda la Gallery

“È una vittoria bella e importante, al di là del blasone dell’avversario. Sono tre punti fondamentali, chiudiamo il girone d’andata con 22 punti nonostante i problemi. E poi è un successo di sacrificio, – ha detto Trocini dalle parole raccolte dal Giornale di Sicilia – abbiamo costruito ciò che dovevamo. Avevamo di fronte il Palermo, una squadra forte, un applauso va ai ragazzi per la prestazione. Era importante presentarsi qui con due punte”.

