Serie C, Arezzo: Roberto Stellone è il nuovo tecnico, l’ex Palermo prende il posto di Camplone

Roberto Stellone riparte dalla Serie C.

L’ex allenatore di Frosinone e Palermo ha deciso di accettare la corte dell’Arezzo che qualche giorno fa aveva esonerato Andrea Camplone. L’ex tecnico anche dell’Ascoli ha firmato un contratto che lo legherà ai toscani fino a giugno, ma in caso di salvezza scatterà l’obbligo di un biennale. I granata al momento occupano l’ultima posizione nel girone B della Serie C, l’obiettivo di Stellone è chiaramente quello di risollevare la squadra e portarla a una salvezza al momento non troppo semplice.