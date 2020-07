Virtus Entella, il Palermo e la verità di Boscaglia: “Ho deciso il mio futuro”

Roberto Boscaglia ha confermato di voler restare alla guida della Virtus Entella anche nella prossima stagione.

Virtus Entella, Gozzi sul futuro di Boscaglia: “Lui e il Palermo? Ecco tutta la verità”. Il club rosa…

Il tecnico della compagine ligure nelle ultime settimane è stato accostato in modo convinto al Palermo. Non è un mistero che il suo profilo sia sempre stato in cima alle gerarchie del binomio dirigenziale composto da Sagramola e Castagnini in qualità di papabile nuovo tecnico rosanero. Nonostante la corte serrata, il progetto tecnico e le condizioni contrattuali proposte dalla società di viale del Fante non hanno convinto appieno l’ex allenatore del Trapani. L’imperversare dei rumors sul proprio futuro hanno probabilmente consigliato allo stesso Boscaglia di togliere dall’imbarazzo dirigenza e proprietà della Virtus Entella sgombrando il campo da qualsiasi equivoco o strumentalizzazione di sorta. La salvezza ottenuta ed il legame contrattuale in essere con il club ligure hanno spinto lo stesso Boscaglia a non cambiare panchina ed a continuare la sua esperienza lavorativa a Chiavari. Ecco quanto dichiarato dal tecnico ai canali ufficiali della società del patron Gozzi..

“Dopo aver raggiunto l’importante obiettivo della salvezza confermo di stare bene all’Entella e di voler proseguire in questo progetto, iniziato lo scorso anno, con il presidente Gozzi, al quale non ho nascosto la mia volontà di voler restare a Chiavari. Ci incontreremo nei prossimi giorni per gettare le basi per la nuova stagione”