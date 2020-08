Virtus Entella, Gozzi saluta Boscaglia: “Gli auguro di ottenere grandi successi con il Palermo”

Il presidente della Virtus Entella saluta Roberto Boscaglia.

Si attende solo l’ufficialità con una giusta dose di prudenza ma di fatto l’allenatore nativo di Gela ha rescisso, con ben un anno di anticipo, il suo contratto con il club ligure, dopo averli riportati tra i cadetti e raggiunto una salvezza sofferta. Nei giorni scorsi il coach ex Trapani ha raggiunto l’accordo con la dirigenza del Palermo per guidare i rosanero nel prossimo campionato di Serie C. Ieri pomeriggio, il patron dell’Entella, Antonio Gozzi, attraverso un breve comunicato ha salutato quello che ormai è l’ex tecnico dei biancocelesti, augurandogli le migliori future fortune professionali.

Virtus Entella, ufficiale la rescissione del contratto di Boscaglia: il tecnico può firmare con il Palermo

“Sarò sempre grato al tecnico Boscaglia e al suo staff per l’ottimo lavoro svolto o afferma il numero uno dell’Entella – che ci ha permesso di tornare subito in serie B dopo una difficilissima, ma entusiasmante cavalcata e di ottenere una sofferta salvezza in questa ultima stagione. Questo percorso alla guida dell’Entella mi ha insegnato che i cicli finiscono anche nell’arco di pochi anni e bisogna saperne cogliere i segnali al momento giusto, nell’interesse di tutte le parti. Auguro a Boscaglia e al suo staff di ottenere altri successi in una società importante come il Palermo che lo ha corteggiato a lungo e merita di tornare velocemente nel calcio che conta”, si legge nell’edizione odierna de Il Secolo XIX che riporta il comunicato del presidente biancoceleste. Parole di gratitudine per il tecnico gelese che adesso dovrà affrontare una nuova sfida in un campionato pieno di insidie e difficile che è “pronto a ripartire proprio dalla sua Sicilia e da una panchina sicuramente ambitissima, ma difficilissima come quella del Palermo” scrive il noto quotidiano.

