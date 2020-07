Virtus Entella, Gozzi: “Boscaglia al Palermo? Ne abbiamo parlato, ecco cosa mi ha detto”

Il futuro di Roberto Boscaglia è un rebus.

Il tecnico della Virtus Entella, grazie al pari maturato lunedì sera al “Picco” contro lo Spezia, ha firmato la salvezza dei suoi. Intorno al suo nome, tuttavia, non smettono di circolare voci di mercato. Seppur l’allenatore abbia un contratto fino al 2021, infatti, il Palermo, alla ricerca di una guida per la prossima stagione di Serie C, ha messo gli occhi su di lui. Un profilo esperto, nonché siciliano.

A parlare del possibile arrivo a Palermo di Roberto Boscaglia, in un’intervista rilasciata dalla Repubblica, Antonio Gozzi, patron della Virtus Entella: “Quest’anno potevamo contare su un gruppo meraviglioso dal punto di vista umano, che ha saputo rispondere sul campo. Per noi la Serie B è come la Champions League. Boscaglia è sotto contratto fino al 2021, sono molto grato al nostro tecnico. Sarà difficile fare meglio, abbiamo grande considerazione, stima e riconoscenza nei suoi confronti. Nelle ultime due stagioni ha raggiunto tutti gli obiettivi. Venti giorni fa abbiamo parlato genericamente dell’argomento e mi ha detto che la sua intenzione è rimanere a Chiavari e che non c’è nulla di concreto. Per un siciliano essere chiamato nel capoluogo può essere, però, un grande richiamo, come i potenziali ventimila della “Favorita”. Non si può tenere professionisti controvoglia“.

Ad oggi, dunque, l’intenzione del club biancoceleste sarebbe quella di trattare per un rinnovo, ma soltanto se le volontà dell’allenatore saranno ben definite. D’altra parte, Boscaglia non sembra essere intenzionato a scendere di categoria per firmare un contratto di soltanto un anno. Il Palermo, per cui, potrebbe essere costretto a volgere lo sguardo altrove in vista dell’inizio della prossima stagione di Serie C.

