Palermo, oggi summit con i vertici della Lega Pro: ufficiale il ritorno tra i professionisti

“Il Palermo compirà oggi il primo passo formale in Lega Pro”

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia svelando quanto accadrà quest’oggi tra le fila del club di Viale del Fante. Un giorno importante in quanto i rosanero, davanti a uno schermo per non contravvenire le misure di sicurezza attuate per contrastare l’emergenza Covid-19, faranno il loro ingresso ufficiale tra i professionisti. Si terrà infatti un summit virtuale con i vertici della categoria e agli esponenti delle altre neo-promosse per “confrontarsi con i responsabili dei diversi settori che accompagneranno i club verso il passaggio al professionismo, fornendo anche le informazioni necessarie per formalizzare l’iscrizione al campionato, che nel caso del Palermo è di fatto conclusa”.

“Noi siamo la Lega che ospita e rappresenta molteplici realtà dei comuni d’Italia – ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli – sia piccole società che vivono una sorta di favola con l’arrivo in Serie C, sia piazze prestigiose e celebri. In questa diversità c’è la nostra ricchezza e la nostra forza. È un momento di benvenuto, ma anche di formazione, il modo per dare ai club la possibilità di avere gli strumenti necessari per iniziare al meglio il campionato. Con la speranza di riavere stadi con pubblico e maggior sostenibilità economica per tutti i nostri club”.

