Concessione stadio, c’è il nulla osta: il Palermo potrà iscriversi in Serie C

Il sindaco Leoluca Orlando firma la lettera con cui ha affidato lo stadio Renzo Barbera al club rosanero.

Nella giornata odierna la Giunta Comunale di Palermo ha preso atto della delibera del Consiglio comunale, approvando all’unanimità la convenzione grazie alla quale il Palermo F.C. avrà la certezza di giocare le gare casalinghe sul prato dello stadio Renzo Barbera. Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato la lettere con cui ha affidato l’impianto di Viale del Fante alla società rosanero per la stagione 2020/2021. Nei prossimi giorni, come affermato dal primo cittadino in persona, verrà firmato il contratto di concessione della durata di sei anni. Questa la lettera in questione:

A darne la notizia è stato proprio Orlando attraverso un post pubblicato sul proprio account Facebook: “Ho appena firmato la lettera con cui affido lo Stadio “Renzo Barbera” alla Palermo F.C. per la stagione 2020/2021 in attesa di firmare il contratto per sei anni.

Buon lavoro e Forza Palermo!”.