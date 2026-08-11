Le parole del tecnico e dell'attaccante dopo l'amichevole contro i bianconeri.
VIDEO, STREFEZZA ATTERRA A MILANO “PALERMO? SONO CONTENTISSIMO”
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