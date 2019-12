VIDEO, “Il Palermo di Palermo”: le immagini della serata, tra beneficenza e passione rosanero

Uno spettacolare evento di beneficenza.

Il 18 dicembre, presso il teatro Garibaldi di Piazza Politeama a Palermo, si è tenuto un bellissimo evento di beneficenza organizzato dall’associazione Maredolce Onlus fondata da Ficarra e Picone, che sarà l’unica destinataria di tutte le attività benefiche sostenute dal club rosanero.

Alla serata hanno partecipato tanti protagonisti del mondo dello spettacolo, al mondo della musica e la squadra del Palermo al completo, accompagna da Mirri, Sagramola e il tecnico Rosario Pergolizzi, che hanno arricchito lo spettacolo con la loro partecipazione sul palco.

Ecco il video della serata intitolata “Il Palermo di Palermo“, per tutti i tifosi che non hanno potuto assistere in diretta alla splendida serata tenutasi al Teatro Garibaldi.