Mirri: “Un’emozione immensa. Tifo Palermo da sempre, è un amore eterno che non cambierà mai”

Bellissima serata al Teatro Politeama.

Questa sera a Palermo si è tenuta una serata di beneficenza organizzata per celebrare la charity partnership con l’associazione Maredolce Onlus, fondata da Ficarra e Picone, destinataria di tutte le attività benefiche svolte fino a questo momento dal club rosanero.

VIDEO Palermo, l’arrivo dei rosanero al Teatro Politeama per l’evento Maredolce Onlus

All’evento hanno partecipato tutti i giocatori del Palermo, Rinaldo Sagramola e ovviamente Dario Mirri, che anche sul campo della beneficenza sta portando avanti il suo progetto di valorizzare la ricchezza culturale del capoluogo siculo. Sul palco del Teatro Garibaldi, il presidente rosanero ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “E’ un’emozione immensa per chi adora e ama la propria città e la propria squadra. Da bambino mi chiedevano sempre per che squadra tifassi ed io dicevo il Palermo, ma gli altri bambini immediatamente rispondevano: ‘no no, una squadra vera…’. Per me esiste solo il Palermo. E’ un amore eterno, io non potrò mai cambiare“.