Vibonese-Palermo, prima vittoria esterna per i rosanero: l’analisi di Filippi

Il Palermo conquista tre punti d’oro grazie ad una doppietta di Giuseppe Fella e all’ennesima rete da subentrato di Edoardo Soleri

"Dopo il primo tempo ho chiesto ai miei di continuare a giocare e di non perdere la fiducia, ero convinto che nella ripresa avremmo potuto fare bene. Bravi ai ragazzi che ci hanno creduto e che hanno portato a casa una bella vittoria. Abbiamo subito un gol fortunoso ma questa è una squadra operaia che ha dimostrato di voler portare a casa la partita. Vincere aiuta a vincere! I principi di gioco restano gli stessi a prescindere dal modulo, i centrali sanno che devono saper giocare sia a tre che a quattro. La differenza al massimo la fanno a metà campo o tra le linee, dietro lavorano bene e sanno cosa fare. La cosa fondamentale è giocare alto e chiudere gli spazi. Fella? Siamo tutti contenti e non aspettavamo altro, era solo questione di tempo. Felici che sia sbloccato perchè per noi è importante come gli altri attaccanti", ha dichiarato l'allenatore del Palermo nella consueta conferenza stampa post-gara.