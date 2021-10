LE PAGELLE DI VIBONESE-PALERMO 1-3. Reazione d’orgoglio dei rosa che vincono in rimonta

Il Palermo gioca un grande secondo tempo fatto di sudore e grinta e batte la Vibonese per 3-1 in rimonta dopo il vantaggio iniziale di Golfo . Migliore in campo un ritrovato Fella che segna una doppietta e dimostra di meritare una maglia da titolare. Domenica prossima contro l' Avellino al Barbera servirà il miglior Palermo della stagione.

Nel primo gol non riesce a leggere in anticipo il possibile lancio lungo per Golfo, finendo per restare in mezzo tra giocatore e pallone. In fase offensiva si vede solo per alcuni lanci velleitari dalla trequarti e per un colpo di testa preciso per Silipo che prende il palo. Troppo poco.