Vibonese-Palermo 1-3: doppio Fella sveglia i rosa, tris Soleri e primo blitz esterno

A Vibo Valentia il Palermo sfata due tabù e conquista tre punti dopo un primo tempo a dir poco modesto: prima vittoria in trasferta della stagione e primi gol rosanero di Fella protagonista e match winner nella ripresa. Soleri firma il tris

Mediagol (lf) ⚽️

Partita strana, sensibilmente condizionata dal vento, dai modesti contenuti tecnici. Il Palermo prima la stecca, poi la raddrizza, infine la vince.

La sfida contro la Vibonese porta in dote tanto agognato blitz esterno, dopo undici giornate di campionato. Arrivano anche i primi gol rosanero di Giuseppe Fella, doppietta decisiva che ribalta l'iniziale svantaggio firmato Golfo, protagonista attesissimo alla vigilia della stagione ed incappato in un primo scorcio di annata non brillantissimo. L'ennesima rete da subentrato di Edoardo Soleri ha suggellato un successo che, quantomeno sotto il profilo numerico e psicologico, potrebbe costituire un crocevia virtuoso del campionato della bandaFilippi.

Carattere, spirito di reazione e risultato. Queste le note liete che conferiscono corpo e valenza all'ennesima prestazione non all'altezza di una squadra che cova legittime ambizioni di vertice. In termini di armonia, fluidità ed incisività della manovra, il Palermo ha ancora una volta deluso le attese contro un avversario tignoso e determinato, ma tecnicamente ampiamente alla sua portata. Il nulla cosmico offerto dagli uomini di Filippi nei primi quarantacinque minuti non lasciava presagire nulla di buono. Complici le assenze di Perrotta e Marconi, oltre a quella perdurante di Accardi, Filippi ha deciso di varare un Palermo tatticamente rivoluzionato rispetto al solito: compagine rosanero in campo con un albero di Natale, 4-3-2-1, declinabile in un rombo in subordine al raggio d'azione di Fella. L'incertezza di Pelagotti, beffato dal vento su un tirocross di Golfo all'apparenza innocuo, pareva preludio di un'altra giornata infausta per la formazione siciliana. Poco dopo, il portiere rosanero si è riscattato sul piattone di Risaliti, evitando con buona reattività un raddoppio che rischiava di tramortire calcisticamente i compagni dopo circa un quarto d'ora. Il resto della frazione si è dipanato stancamente, il Palermo ha ruminato un calcio scolastico ed estremamente approssimativo nello sviluppo delle trame offensive. Lanci lunghi senza molto costrutto, il solo Giron a spingere con intensità sul binario sinistro, Almici in chiara difficoltà sul versante opposto. Manovra farraginosa e piatta in mezzo al campo, fraseggio scolastico ed orizzontale con De Rose spesso a disagio nel individuare un'opzione di giocata valida, causa scarso dinamismo dei compagni.

Fella a cercare la giusta posizione, Silipo, l'unico a dare la sensazione di poter alzare lignaggio e cifra tecnica tra le linee, poco sollecitato e coinvolto nella fase di costruzione. Brunori, in versione moto perpetuo, a cercare di svariare su tutto il fronte alla ricerca di palloni giocabili che lo affrancassero dalla morsa difensiva calabrese. La Vibonese, con una condotta vigorosa ed accorta in fase di non possesso, ha serrato i ranghi e chiuso agevolmente direttrici di passaggio e varchi ad un Palermo lento e desolatamente prevedibile.

PRIMO TEMPO - Altro giro, altra corsa. Il Palermo prova a scendere dalla giostra vorticosa della discontinuità conquistando il primo successo esterno della stagione.

In occasione dell'ostica trasferta contro la Vibonese, Filippi ripone nel cassetto il consueto 3-4-2-1 e decide di variare l'assetto tattico di partenza. Out Perrotta per squalifica, il tecnico rosanero opta per un Palermo schierato con il 4-3-2-1, un albero di Natale che può diventare un rombo in subordine al raggio d'azione di Fella. Pelagotti tra i pali, Almici e Giron esterni bassi con Lancini e Buttaro centrali difensivi. De Rose schermo e playmaker davanti la retroguardia, Dall'Oglio e Luperini intermedi di una linea mediana a tre. Silipo e Fella trequartisti a sostegno di Brunori, con l'ex Avellino a fare ora l'elastico tra le linee, ora la seconda punta al fianco dell'italobrasiliano.

Vibonese guidata dal palermitano D'Agostino e disposta con un solido 3-5-1-1 per fronteggiare il più quotato avversario. Dopo quattordici minuti di reciproco studio, i padroni di casa trovano il vantaggio con modalità anomale: la traiettoria un tirocross all'apparenza leggibile e gestibile, firmato Golfo, trova impreparato, complice il vento, un Pelagotti che lo accompagna con lo sguardo fin dentro la propria porta. Tra minuti dopo, i calabresi hanno la chance per raddoppiare: piattone al volo diRisaliti da pochi metri e Pelagotti risponde d'istinto facendo parzialmente dimenticare l'incertezza precedente. Palermo in chiara impasse psicologica che prova ad imbastire qualcosa che somigli ad una reazione. D'Agostino è costretto a giocarsi il primo cambio:problemi fisici per Vergara, lo rileva Polidori. Ospiti farraginosi, imprecisi e prevedibili che non riescono a creare neanche le premesse della pericolosità dalle parti della difesa calabrese. Luperini interrompe con una spallata fin troppo vigorosa una possibile ripartenza avversaria e l'arbitro lo sanziona con il cartellino giallo. Ammonizione anche per Buttaro dopo quarantuno minuti di gioco. Silipo si libera in area nel finale e centra il palo a botta sicuro con il destro, Fella fallisce il tap-in vincente calxiando alto da due passi. Primo tempo che termina con la Vibonese in vantaggio.

SECONDO TEMPO - Filippi propone una novità in avvio di ripresa: Valente rileva Giron.

Palermo che trova un acuto decisivo dopo cinque minuti: De Rose calcia forte e costringe Mengoni alla respinta con i pugni, Fella questa volta non sbaglia e firma il pari. Doda subentra ad Almici sul versante destro della formazione rosanero. Gara che si capovolge in un'inezia: festival del liscio su un rimpallo della difesa calabrese, Fella si inventa una stoccata con la punta del destro e porta in vantaggio la squadra di Filippi. Silipo viene toccato duro da Basso ed è costretto a lasciare il campo, Filippi getta Odjer nella mischia e alza Dall'Oglio sulla trequarti. Il Palermo si compatta rinfrancato dal risultato, la Vibonese arranca e non pare avere energie ed argomenti per riequilibrare un match scivolato via in pochi minuti.

D'Agostino cerca linfa vitale dalla panchina, Sorrentino e Grillo lasciano il campo in favore di La Ragione e Ciotti. Il match winner Fella dà spazio a Soleri in casa Palermo. Proprio la boa ex Padova firma il tris su punizione ben calibrata da Dall'Oglio: prima incornata sulla traversa e bis aereo che gonfia la rete di Mengoni e chiude di fatto la sfida.