Vibonese-Palermo, le pagelle dei quotidiani: Pelagotti decisivo, l’attacco non punge

Il Palermo non va oltre il pari in casa della Vibonese.

LE PAGELLE DI VIBONESE-PALERMO 0-0. Pari al Luigi Razza ma vince la noia

I rosanero hanno impattato 0-0 contro la compagine calabrese nella gara valida per la 16a giornata del campionato di Serie C (girone C). Le occasioni per la squadra di mister Boscaglia non sono mancate, ma la poca cattiveria sotto-porta ha impedito di poter centrare la seconda vittoria di fila. Kanoute ha avuto la possibilità di portare avanti i suoi, ma ha dovuto fare i conti con un super Leonardo Marson. Grande chance nel finale anche per Andrea Saraniti al quale è rimasto l’urlo del gol in gola dopo il salvataggio sulla linea da parte dei padroni di casa.

Pochi minuti per il giovane e talentuoso, Nicola Rauti, che nei sprazzi di gara che gli sono stati offerti a Vibo Valentia ha messo in difficoltà la difesa avversaria. Prestazione opaca per i due centrocampisti centrali quali Odjer e Broh che non sono riusciti a fare da collante tra la zona nevralgica e la trequarti offensiva.

IL GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 7 ; Accardi 6,5 , Somma 6, Lancini 6, Crivello 6; Odjer 6, Broh 6. Luperini 5,5; Kanoute 6,5, Lucca 6, Valente 6.5. (Saraniti 6, Rauti 6, Floriano s.v., Silipo s.v., Corrado s.v.). Allenatore Roberto Boscaglia 6.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 7 ; Accardi 6 , Somma 6, Lancini 6, Crivello 6; Odjer 6, Broh 6, Luperini 5,5; Kanoute 6, Lucca 6, Valente 6. (Saraniti 6, Rauti 6, Floriano 6., Silipo s.v., Corrado s.v.). Allenatore Roberto Boscaglia 6.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 7 ; Accardi 6 , Somma 6, Lancini 6, Crivello 6; Odjer 6, Broh 6, Luperini 5; Kanoute 5,5, Lucca 6, Valente 5. (Saraniti 6, Rauti s.v., Floriano 5.5., Silipo 5.5, Corrado s.v.). Allenatore Roberto Boscaglia 6.