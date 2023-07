Venezia, il ds Antonelli: “Ceccaroni fuori dal progetto, non va a Palermo gratis…”

Venezia alle prese con una folta rivoluzione in seno alla rosa dopo l'accesso ai playoff conquistato nello scorso torneo di Serie B. Lagunari fuori a testa alta nel turno preliminare contro il Cagliari di Claudio Ranieri, con la formazione sarda che avrebbe poi sbaragliato la concorrenza ottenendo la promozione in Serie A nella doppia finale contro il Bari. Ai microfoni di TuttoVeneziasport.it, il direttore sportivo del club veneto, Filippo Antonelli, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni, soffermandosi anche sull'operazione Ceccaroni che ha visto il forte difensore approdare al Palermo targato City Football Group dopo aver rescisso il contratto pluriennale che lo legava ancora al Venezia.

"Si lavora sulle cessioni, in questo momento vorrei concentrarmi su questo, magari così perderemo qualche giocatore, ma l’occasione giusta arriverà comunque. Meglio facciamo ora e più riusciamo a capire come sistemare la rosa. Ceccaroni era un ragazzo fuori dal progetto, giocatore importante. Però oggi noi ci liberiamo di un ingaggio importante e non sarà un addio a zero, se farà quello che deve fare al Palermo ci sarà qualche bonus per noi".