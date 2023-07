Vasic: “Mi ispiro a Milinkovic-Savic. Quella finale playoff tra Padova e Palermo…”

"Sono nato a Padova, sono un classe 2002. Ho fatto tutto il settore giovanile a Padova con la parentesi di un anno a Cittadella. Lo scorso anno ho fatto sei mesi a Lecco e quest'anno sono qui a Palermo. Ho guardato la finale playoff tra Padova e Palermo all'Euganeo. Posso e devo migliorare in tutto. Sono un giocatore che dà tutto per la maglia e che lotta. Cerco di fare delle giocate cercando di dare sempre il massimo. La Serie C mi ha aiutato a migliorare l'aspetto fisico, questi tre anni di prima squadra a Padova mi hanno aiutato a prendere il ritmo. Essendo serbo mi sono sempre ispirato a Milinkovic-Savic. La cosa che mi piace di lui è come usa il fisico e come usa la qualità, fa tanti gol e va sempre in area. Io sono un giocatore diverso ma cerco di migliorare anche nelle piccole cose come nella trasmissione dei passaggi. Cerco di limare i dettagli per diventare un calciatore completo".