Valente: “Foggia? Boscaglia l’artefice della svolta. Saremmo stati primi in classifica se…”

“Secondo me, la svolta fondamentale c’è già stata nel derby”.

Parola di Nicola Valente. Svincolato dopo l’esperienza alla Carrarese, l’esterno offensivo classe 1991 è approdato in quel di Palermo in estate, firmando un contratto che lo legherà al club di viale del Fante per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2022. Nuovamente titolare dopo un mese di stop, il numero 14 rosanero è stato uno dei trascinatori contro la Casertana, fornendo a Lucca l’assist per il definitivo 2-0. Un calciatore esperto che conosce a menadito la categoria.

“Col Foggia abbiamo subito un incidente di percorso, ma con questa vittoria contro la Casertana ci siamo ripresi. Nell’arco di un campionato ci sono alti e bassi per tutte le squadre. Adesso la cosa più bella sarebbe finire l’anno al meglio con due vittorie, cominciando da Vibo. Quelle tre vittorie non sono frutto del caso. Se il campionato fosse cominciato dopo il derby, saremmo stati primi in classifica”, ha dichiarato Valente, intervistato ai microfoni del ‘Giornale di Sicilia’.

BARI E NON SOLO – “Il filotto l’abbiamo nelle corde, ci serviva un po’ di fiducia e l’abbiamo trovata, con l’aiuto del tecnico. Ora speriamo di finire al meglio il 2020. È chiaro che se dovessimo affrontare il Bari in casa dopo una bella vittoria a Vibo, allora potremmo iniziare a sognare di avvicinarci a quelle posizioni che competono al Palermo. Noi cerchiamo di vincerle tutte, pensando partita dopo partita e sentendo la responsabilità di indossare questa maglia”.

BOSCAGLIA – “Boscaglia è un tecnico di esperienza e sa sicuramente cosa fare nei momenti più particolari. Sa spronarti, sa trovare le parole giuste e chiaramente dopo Foggia c’è stata una svolta nello spogliatoio. L’artefice è stato lui”, ha concluso Valente.

