Valente: “Classifica bugiarda, abbiamo un obiettivo. Il derby col Catania? Non riuscivo a camminare…”

E’ stato uno dei migliori in campo in occasione della sfida contro la Casertana, andata in scena domenica pomeriggio fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”.

Stiamo parlando di Nicola Valente. Diversi sono stati i temi trattati dal numero 14 del Palermo, tornato a disposizione di Roberto Boscaglia dopo un periodo di stop, intervistato ai microfoni del ‘Giornale di Sicilia’: dal derby contro il Catania, nel corso del quale ha stretto i denti per oltre un’ora pur di non lasciare i compagni di squadra in dieci, agli obiettivi della compagine rosanero. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Intanto sono molto contento del risultato. Poi, dal punto di vista personale, io cerco solo di lavorare al meglio. È chiaro che davanti mi ritrovo gente come Floriano, Kanoute e Silipo, quindi in qualche modo bisogna sempre fare qualcosa in più. Il derby col Catania? La sentivamo un po’ tutti, io tra l’altro ho già giocato in passato contro il Catania e ci tenevo particolarmente ad affrontarlo con la maglia del Palermo. Mi sono fatto male dopo neanche mezz’ora e non riuscivo nemmeno a camminare. In condizioni normali avrei chiesto subito il cambio, ma dovevo stringere i denti. Ci sono volute due settimane per rientrare e un po’ di tempo per ritrovare il campo, ora però sono tornato a pieno regime”, ha spiegato.

TIFOSI E CLASSIFICA – “Sono qui con la mia compagna e col cane, sono sempre con me. Anche uscendo pochissimo, per i motivi che sappiamo, ho visto una città bellissima in cui si vive bene, anzi, in cui la gente ti fa star bene. Speriamo si risolva tutto in fretta, anche per tornare ad avere i nostri tifosi allo stadio. La loro spinta la sentiamo già adesso, col loro incitamento prima delle partite. La nostra classifica è bugiarda. Magari non un avvio di stagione come l’abbiamo avuto noi, qualche difficoltà ci può stare. Abbiamo pagato questo inizio, ora dobbiamo guardare alle partite in cui abbiamo fatto bene”.

GOL E OBIETTIVI – “Se il gol mi manca? No, mi gratifica ugualmente far segnare gli altri. Nel corso degli anni, i miei gol li ho sempre fatti. Nel campionato passato ne ho fatti sei, con undici partite da giocare ancora… Non vogliamo semplicemente entrare tra le prime dieci, ma vogliamo essere tra le prime cinque. Vogliamo chiudere nella miglior posizione possibile in classifica. Poi ne parleremo alla fine, in primavera, per vedere dove ci troveremo. L’obiettivo nostro è di vincerle tutte e questo ti crea una mentalità positiva, così si può andare lontano. In carriera ho quasi sempre fatto i play-off e l’anno scorso, con la Carrarese, sono andato vicino a vincerli. Quest’anno speriamo di arrivare più in fondo possibile”, ha aggiunto Valente.