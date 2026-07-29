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Il Palermo ha ufficializzato il sesto acquisto della sua sessione estiva: arriva Federico Barba. Il centrale, svincolatosi dal PERSIB Bandung, è appena arrivato in ritiro e dopo la seduta mattutina interverrà in conferenza stampa.

IL COMUNICATO

"Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Federico Barba, svincolatosi dal PERSIB Bandung. Oggi, al termine dell’allenamento mattutino, il calciatore rosanero sarà presentato in conferenza stampa. A Federico il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".