Tutino: “City Group motivo d’orgoglio, Palermo simile a Napoli. Il gruppo è forte”

“Io sono arrivato a gennaio e mi sono integrato benissimo in questo gruppo. Sono tutti bravi ragazzi, forti, e mi hanno fatto sentire subito a casa. La verità è che io sapevo che questo fosse un gruppo forte, abbiamo visto come si sono tolti da una classifica difficile. Oggi la situazione è diversa, vuol dire che i ragazzi hanno avuto grande spirito di unione e senso di appartenenza per togliersi da una situazione che non era facile. Se oggi siamo ancora qua a parlare e ad avere la possibilità di fare qualcosa di importante a cinque giornate dalla fine vuol dire che il gruppo è forte e compatto. Far parte del City Group, uno dei gruppi più importanti al mondo, è motivo di orgoglio per ogni calciatore. Viviamo in una città bellissimo e loro non ci fanno mancare niente. Stanno lavorando per migliorare le cose in futuro. Penso che avendo una società come questa alle spalle si può solo crescere. E qualunque calciatore vorrebbe avere alle spalle una società del genere. Io e la mia famiglia ci siamo ambientati benissimo, Palermo è una città bellissima simile a Napoli, casa mia. Abbiamo vissuto per un anno e mezzo a Parma, si viveva in modo diverso. Però l’aria di casa mi mancava, ci stiamo trovando benissimo. Non ho girato molto la città, perché sono concentrato sul campionato. Spero di poterla conoscere meglio a fine campionato e saremo ancora più felici se le cose dovessero andare come vogliamo”