LE PAGELLE DI VENEZIA-PALERMO 3-2: Brunori gol, errore Pigliacelli. Soleri…

DIFESA

di Nicolò Cilluffo

Il Palermo di Corini esce sconfitto dallo stadio "Pier Luigi Penzo". Ai rosanero non bastano il gol di Brunori e il calcio di rigore trasformato da Tutino. Le pagelle di Mediagol.it.

PIGLIACELLI - 5 Il giudizio sulla sua prestazione è inevitabilmente influenzato dall'errore in fase di disimpegno che al 20' del primo tempo regala il gol del pareggio al Venezia. Mirko colpisce in pieno Gomes dopo un rilancio maldestro e regala a Johnsen l'opportunità di realizzare il gol dell'uno a uno. Sul finale di primo tempo gran parata con un piede su un tiro ravvicinato di Pohjanpalo. All'ora di gioco viene battuto dallo stesso attaccante finlandese dagli undici metri e dopo tre minuti non può nulla sul tapin ravvicinato di Tessmann.

MATEJU - 6 In crescita costante, il migliore del pacchetto difensivo rosanero. Mateju gioca una partita ordinata e precisa. Recupera diversi palloni ed è rapido in fase di trasmissione della palla. Si spinge in avanti e al 40' mette un pallone interessante al centro dell'area dove non arriva Soleri per questione di centimetri.

NEDELCEARU - 5- Non una partita semplice per Nedelcearu che deve fare i conti con un attaccante fisico come Pohjanpalo. In una circostanza fa calciare indisturbato Johnsen che batte Pigliacelli per il momentaneo due a uno del Venezia (poi annullato per posizione di fuorigioco). Al 58' intervento senza senso con il gomito su Pohjanpalo e calcio di rigore concesso dal direttore di gara (poi trasformato dallo stesso attaccante finlandese). In campo aperto nel secondo tempo fatica a stare dietro agli attaccanti di Vanoli.

MARCONI - 5- Sulle gambe. Dopo venti secondi il primo brivido della sua partita quando al posto di spazzare il pallone si fa mangiare da Pohjanpalo che devia la palla e sfiora lo specchio di Pigliacelli (poi tutto fermo per fuorigioco). Al 22' sfiora il gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poco dopo perde un corpo a corpo con Milanese e sul finale di primo tempo sbaglia completamente il movimento in fase di non possesso regalando una ghiotta opportunità al Venezia.