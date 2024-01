Trento, adesso è ufficiale: l’ex Palermo Bruno Tedino è stato esonerato

Bruno Tedino era stato l’allenatore che aveva portato il Trento alla salvezza diretta nella scorsa stagione, e la società aveva deciso di confermarlo anche per questo campionato di Serie C. Tuttavia, nelle ultime partite il rendimento della...

Bruno Tedino era stato l'allenatore che aveva portato il Trento alla salvezza diretta nella scorsa stagione, e la società aveva deciso di confermarlo anche per questo campionato di Serie C. Tuttavia, nelle ultime partite il rendimento della squadra è stato deficitario. Il club gialloblù è attualmente al 14° posto in classifica, a sole tre lunghezze dalla zona playout. La società è insoddisfatta di come si sta esprimendo la squadra e ha deciso di esonerare l'ex Palermo. A breve saranno annunciati i nomi del nuovo allenatore e del suo staff. È un cambio di rotta importante per il Trento, che spera di ritrovare la continuità di rendimento che aveva nella scorsa stagione. Di seguito, il comunicato ufficiale: