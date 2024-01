Cittadella, Pandolfi: “Palermo grande squadra, quel gol al ‘Barbera’…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante del Cittadella in vista della sfida in programma sabato pomeriggio al "Tombolato".

"È stata la mia prima realizzata in Serie B. Senza nulla togliere agli altri due, messi a segno contro Sudtirol e Feralpisalò, il gol fatto a Palermo lo conservo nei miei ricordi con grande piacere. Ci ha permesso di portare a casa un risultato importante, dando continuità alla vittoria della settimana prima ottenuta con il Brescia". Lo ha detto Luca Pandolfi , intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Fra i temi trattati dall'attaccante del Cittadella , che ha deciso la gara d'andata - andata in scena lo scorso novembre allo Stadio "Renzo Barbera" - anche la sfida contro il Palermo , in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Tombolato".

"Momenti così, altalenanti, ci sono per tutti. Il Palermo però resta una grande squadra, che vale l’alta classifica. Girone d'andata? Non era scontato fare così bene. Ci sono tanti ragazzi nuovi nella nostra rosa, la differenza finora l’ha fatta la continuità nel rendimento, che abbiamo trovato strada facendo. Posso dare il mio contributo in ogni posizione del fronte offensivo, ma più vicino sono alla porta mi sento maggiormente a mio agio. Un sogno nel cassetto? Giocare a Napoli. Mi rendo conto che è molto difficile possa realizzarsi, ma da napoletano non posso nasconderlo. Al Maradona ci sono stato con la Juve Stabia, in amichevole, e quasi facevo gol da metacampo, in quell’occasione è stato bravo Sirigu", ha concluso.