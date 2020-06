Tacopina-Mediagol: “Amo Palermo, merita il top. Club rosa mi interessa da sempre, quanti tifosi negli States! L’investitore, l’incontro con Di Piazza ed il futuro…

Avvocato di acclarata levatura su scala internazionale, per background professionale, competenza e prestigio.

Business-man a tutto tondo, con ascendente, carisma e conoscenze specifiche nell’universo dell’alta finanza. Dirigente sportivo esperto e lungimirante, animato da una passione viscerale per il calcio. Joe Tacopina è un personaggio poliedrico che ha già lasciato un segno tangibile nel panorama calcistico nazionale, costruendosi un percorso dirigenziale di assoluto rilievo. Nato a New York il 14 aprile del 1966 da genitori italiani, Tacopina funge da profilo dirigenziale di riferimento della cordata di investitori americani guidata da Thomas Di Benedetto che acquista la Roma nel 2011, ricoprendo anche la carica di vicepresidente del club capitolino. Quindi l’esperienza breve ma intensa col Bologna, coronata con la promozione in Serie A ed il divorzio dal socio connazionale Joey Saputo per divergenze di natura gestionale e programmatica. Dal 2015 prende vita per il noto legale statunitense la favola Venezia, la scalata dalla Serie D fino al torneo cadetto, la semifinale playoff promozione persa contro il Palermo, una stagione deludente in cui il club lagunare evita la retrocessione in Serie C proprio grazie al crack finanziario della società rosanero firmato Arkus Network. La decisione di defilarsi dal ponte di comando del Venezia, pur mantenendo una quota di minoranza ed un ruolo nell’attuale progetto della nuova proprietà, la voglia di rituffarsi in una nuova e stimolante avventura se le contingenze dovessero consentirlo. Il suo ottimo rapporto con Tony Di Piazza e le origini siciliane di cui Joe Tacopina va orgoglioso hanno fatto sì che il suo nome sia salito nuovamente alla ribalta mediatica in ottica Palermo, in seguito all’ormai nota querelle tra l’immobiliarista statunitense ed il socio di maggioranza, Dario Mirri. La sua parabola dirigenziale nel calcio italiano, il personaggio Maurizio Zamparini, le dimissioni di Di Piazza dalla carica di vicepresidente, lo straordinario bacino d’utenza ed il grandissimo seguito di cui gode il Palermo nel Nord degli Stati Uniti, l’ipotesi di un futuro coinvolgimento nel club rosanero, a titolo personale o in qualità di interfaccia e riferimento di un gruppo di investitori, le potenzialità in prospettiva del brand della società siciliana: questi alcuni dei temi approfonditi dal manager newyorkese nel corso dell’intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.

