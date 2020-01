Sunderland, l’ex Palermo Lafferty nel mirino dei Black Cats: l’attaccante nordirlandese piace al tecnico Parkinson. Le sue dichiarazioni…

Il Sunderland mette gli occhi su Kyle Lafferty.

Silipo: “Palermo è la piazza giusta per riscattarmi, vi racconto il gol contro il Marsala”

Il club inglese milita attualmente in League One e ha come obiettivo stagionale quello di raggiungere quantomeno la zona play-off e conquistare di conseguenza giocarsi tutte le proprie chance per ottenere la promozione in Championship. La dirigenza dei Black Cats, stando alle dichiarazioni rilasciate dal manager Phil Parkinson, ha confermato l’interesse per il calciatore nord-irlandese che al momento risulta essere svincolato. L’attaccante classe ’87 nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Sarpsborg 08 (Norvegia), compagine con la quale ha raggiunto un’insperata salvezza proprio all’ultima giornata di campionato. Il suo contratto con il club biancoblu è scaduto al termine del campionato scandinavo e per tale motivo Lafferty è libero da circa due mesi. Il possente attaccante britannico è ricordato con grande affetto dai tifosi del Palermo: nel 2013/14 infatti mise a segno 11 reti che aiutarono i rosanero a riconquistare la Serie A. Nel corso dell’estate diversi rumors di calciomercato ipotizzavano l’ipotesi di un suggestivol ritorno di “Dylan Dog” nel capoluogo siciliano, ma poi la dirigenza di Viale del Fante ha preferito optare per altre soluzioni.

San Tommaso-Palermo, designato l’arbitro: sarà il signor Ubaldi a dirigere la sfida di sabato

Intanto lo stesso tecnico dei biancorossi, intervenuto in conferenza stampa, ha confermato l’interesse per Lafferty che potrebbe non essere l’unico colpo in entrata.

VIDEO San Tommaso-Palermo, Pergolizzi in vista del match: la conferenza stampa integrale del tecnico rosanero

“Kyle è uno dei numerosi giocatori di cui abbiamo parlato con lo staff. È un calciatore svincolato e posso confermare che è nella nostra lista”.

Pergolizzi: “Alla squadra chiedo una cosa ben precisa. Palermo diverso da inizio torneo? Rispondo così”