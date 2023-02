SudTirol-Palermo 1-0: perla Cissé e 2 infortuni per Corini. Rosa sotto all’intervallo

Delicato incrocio playoff per il Palermo di Eugenio Corini che sfida il sorprendente SudTirol di Bisoli, vera e propria rivelazione del campionato di Serie B. Quarta posizione in classifica e percorso esaltante per la compagine altoatesina, parabola ascendente per la formazione rosanero che ha collezionato ben venti punti nelle ultime undici partite. Corini deve fare i conti con i forfait di Verre e Valente, ma dispone di un organico profondo e di qualità per trovare soluzioni alternative di livello. Palermo che si dispone sul manto erboso del "Druso" con il suo consueto 3-5-2 elastico: Pigliacelli tra i pali, linea difensiva composta da Mateju, Nedelcearu e Graves, Di Mariano e sala larghi sulle corsie. Broh promosso titolare che forma la linea mediana con Claudio Gomes e Saric. Tutino svaria su tutto il fronte offensivo a sostegno di bomber Brunori.

Palermo che parte con grande personalità, baricentro alto e buona circolazione della sfera, discreto dinamismo alla ricerca di qualche varco utile nella folta densità altoatesina, Tuttavia, una fiammata degli uomini di Bisoli sblocca la gara dopo cinque ,minuti. torre di Odogwu che spizza su rimessa laterale e gran destro al volo da posizione defilata di Cissé che non lascia scampo a Pigliacelli. Ancora Odogwu spaventa i rosa su una ripartenza, nella circostanza Graves accusa un problema muscolare e deve lasciare il posto a Marconi. La squadra di Corini cerca di tessere la sua tela senza scomporsi, Di Mariano su scarico di Brunori calcia bene in diagonale sfiorando il palo. Saric trattiene Belardinelli in modo fin troppo plateale e rimedia un cartellino giallo. Rosa che restano alti, propositivi e manovrieri, ma si allungano troppo e risultano spesso disarticolati tra i reparti quando perdono palla, il SudTirol ha voragini per ripartire e le sfrutta a dovere. Odogwu scatena il mancino dal limite e chiama Pigliacelli agli straordinari. Brunori assiste Saric ma il destro dell'ex Ascoli da buona posizione è piuttosto sbilenco. Anmche Sala deve arrendersi ad un problema fisico: esordio in rosanero per Masciangelo. Broh si produce in un ottima percussione e crossa bene per l'inserimento di Saric, pronta girata dell'italobosniaco murata dalla difesa di casa. Masciangelo va in dribbling sul binario mancino e va giù in area dopo un contatto, l'arbitro lo ammonisce per simulazione. Palermo che gestisce possesso e pallino del gioco ma fatica a trovare incisività e verticalità per innescare i suoi attaccanti. Saric prova uno strappo con annessa conclusione dal limite ma trova solo un corner. Il primo tempo si chiude con la compagine di Bisoli avanti di misura.