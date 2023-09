Sudtirol-Modena, Bisoli: “Complimenti a loro, ci hanno messo in difficoltà. Noi…”

Termina in parità con il risultato di 0-0 tra il Sudtirol di Bisoli, prossimo avversario del Palermo in campionato, e il Modena di Bianco. Partita dominata dagli ospiti poco incisivi in attacco. Classico match per i padroni di casa, catenaccio e ripartenza in contropiede. Con questo risultato gli altoatesini occupano attualmente il sesto posto con una partita in meno e con dieci punti. Emiliani momentaneamente al terzo posto avendo conquistato dodici punti, con una partita in meno. Al termine della sfida ha parlato in conferenza stampa il tecnico ex Cesena. Di seguito le dichiarazioni: