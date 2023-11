Sudtirol-Brescia 1-1: pareggio tra le squadre. Ospiti fuori dalla zona retrocessione

Termina uno dei due recuperi della 3a giornata di campionato. Nella prima frazione di gioco il Sudtirol ha preso le redini del gioco. Vantaggio dei padroni di casa con capitan Tait. Nel prosieguo del primo tempo nessun tiro pericoloso per entrambi i portieri. L'evento che caratterizza e indirizza il match avviene nel recupero. Nel secondo minuto di extra time doppia ammonizione e conseguente espulsione per Olzer che lascia i suoi sotto di una rete e di un uomo. Quando il match sembrava in mano degli altoatesini ci pensano Galazzi e Borrelli, neoentrati, a decidere il match. La sfida termina 1-1.